Volkswagen, Almanya'daki işçilerine enflasyonun altında zam yaptı

Volkswagen, şirketin Almanya'daki 6 fabrikasında çalışan yaklaşık 125 bin işçinin ücretlerinin yüzde 8.5 artırılması konusunda sendika ile anlaşmaya vardı.

Avrupa ülkeleri; yüksek enerji, kira ve gıda fiyatlarının etkisiyle artan yaşam maliyetleri nedeniyle grevlerle karşı karşıya.

Bu yüzden, Avrupa'da sendikalar yüksek enflasyon karşısında daha yüksek ücret talep ederken, işverenler ise artan ham madde ve enerji maliyetlerini gerekçe göstererek direnmesi de dikkati çekiyor.

Volkswagen ücret konusunda anlaştı

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen ile şirketin Almanya'daki 6 fabrikasında çalışan yaklaşık 125 bin işçinin ücretlerinin yüzde 8.5 artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Söz konusu çalışanların ücretleri, Haziran 2023'ten itibaren yüzde 5.2 ve Mayıs 2024'ten itibaren yüzde 3.3 artacak. Ayrıca enflasyona karşı işçilere Mart 2023 ve 2024'te iki taksitte 3 bin euro'luk vergisiz ödeme yapılacak.

Zam enflasyonun altında

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ekimde yüzde 10.4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşırken, söz konusu ücret artışının resmi enflasyon oranının altında kalması dikkati çekti.