Volkswagen, Almanya'daki üretimini yavaşlatıyor

Volkswagen, tedarik sıkıntısı nedeniyle ana üssündeki üretimi yavaşlatma kararı aldığını açıkladı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, koronavirüs salgınının getirdiği ağır koşullar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Alman şirket, tedarik sıkıntısı yaşandığını ve ana üssündeki üretimi yavaşlatma kararı aldığını açıkladı.

Marka, buna ek olarak Kassel ve Brunswick'te bulunan tesislerinde de şubat ayından itibaren üretim kapasitesini düşürmüş olacak. Emden'de bulunan tesis ise tüm kapasitesiyle çalışmaya devam edecek.





ÇİP SORUNU DEVAM EDİYOR

Sene başından beri hem üçüncü parti tedarikçiler hem de tedarik zinciri tehlikede. Volkswagen'in bu yavaşlatma kararının ardında bulunan mikroçip tedariki sorunu, pek çok diğer markayı da etkiledi.

Öyle ki bu durum şu anda politik bir meseleye dönüşmüş durumda. Alman Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Tayvanlı meslektaşına özel bir mektup yollayarak bu sorunun çözülmesi için yardım talep etti.

Global otomotiv sanayisi, artan tüketici talebini karşılamak için çip ve elektronik parça üreticilerine verdikleri siparişleri artırınca, tedarikteki sıkıntılar artmaya devam etti.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Ford, Volkswagen, Subaru, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA),Nissan, Honda ve Mercedes-Benz gibi firmalar, çip tedarikinde yaşanan sıkıntılardan olumsuz etkilenen üreticiler arasında bulunuyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye