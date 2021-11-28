Volkswagen, Apple'ın batarya uzmanını işe aldı

Apple batarya geliştirme bölümü başkanı Soonho Ahn, şirketten ayrılarak Volkswagen'e geçti.

Son zamanlarda elektrikli otomobil yarışı oldukça kızıştı. Birçok marka kendi araçları üzerinde çalışmaya devam ederken, şirketler dev transferler yapmaya devam ediyor.

Alman otomobil devi Volkswagen, Apple batarya geliştirme bölümü başkanı Soonho Ahn'ı bünyesine kattı. Koreli uzman, artık Volkswagen'in elektrikli araçları için pil geliştirme çalışmalarına liderlik edecek.

Soonho Ahn, daha önce Samsung SDI ve LG Chem gibi Koreli pil üreticilerinde uzun yıllar çalıştı.

Pil teknolojisi uzmanı, 2018 yılında ise,kendi elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışmalara başlayan Apple'a geçmişti.

BİR TRANSFER DE BMW'DEN

Volkswagen ayrıca, bir başka Alman şirket olan BMW'nin üst düzey bir çalışanını da transfer etti.

Pil teknolojileri konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Jörg Hoffmann da artık Volkswagen için çalışacak.

Her iki yönetici de şirketin eylül ayında Salzgitter'de açtığı pil araştırma laboratuvarında görev yapacak.