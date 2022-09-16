Volkswagen Arteon, ABD pazarına veda ediyor

Volkswagen Arteon, 2024'te ABD pazarına veda ederek yerini elektrikli ID. Aero modeline bırakacak.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motorlu araçları yavaş yavaş piyasadan çeken üreticiler arasında Alman devi Volkswagen de var.

Passat'ı ABD'de ve Avrupa'da tamamen bitiren şirket, şimdi de Arteon modelini piyasadan çekiyor.

Volkswagen Arteon yollara veda ediyor

Volkswagen, 2024 yılında Arteon'un fişini çekerek ürün gamından çıkaracak. Bu durum şimdilik Kuzey Amerika pazarı için geçerli.

Şık tasarımı ve liftback silüetiyle dikkat çeken modelin yerini elektrikli Volkswagen ID. Aero'nun üretim versiyonu dolduracak.

Görsel: Volkswagen ID. Aero

Volkswagen ID. Aero'nun teknik detayları henüz netleşmese de MEB platformu üzerine yükseleği, 77 kWsa batarya paketi ile WLTP'ye göre 620 kilometre civarında bir sürüş menzili sunacağı belirtiliyor.

Arteon'un gidişi sonrası Volkswagen ürün gamında ICE sedanları temsilen sadece Jetta kalacak. Ancak şirket, bu modelin de fişini yavaş yavaş çekecek.