Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, Rusya pazarına geri döndü Geçtiğimiz yıl Rus pazarından çekileceğini açıklayan ve oradaki varlıklarını satan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini'nin yeniden Rusya'ya dönerek hizmet sunmaya başladıkları açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.

Volkswagen Rusya'ya geri döndü

Geçtiğimiz yıl Rus pazarından çekileceğini açıklayan ve oradaki varlıklarını satan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini, Rusya'da farklı bir marka çatısı altında yeniden faaliyetlerine başladı.

Söz konusu markalar, AGR Automotive Group'un Telegram hesapları üzerinden yapılan bir duyuruyla, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerine geri döndüklerini duyurdu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: