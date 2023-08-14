Volkswagen, Audi, Skoda ve Bentley, Rusya pazarına geri döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.
Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.
Volkswagen Rusya'ya geri döndü
Geçtiğimiz yıl Rus pazarından çekileceğini açıklayan ve oradaki varlıklarını satan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini, Rusya'da farklı bir marka çatısı altında yeniden faaliyetlerine başladı.
Söz konusu markalar, AGR Automotive Group'un Telegram hesapları üzerinden yapılan bir duyuruyla, Rusya vatandaşlarına yönelik hizmetlerine geri döndüklerini duyurdu.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz.
Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor.