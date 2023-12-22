Volkswagen, Audi ve Porsche, Tesla'nın şarj standardını benimseyecek Volkswagen, Audi ve Porsche, Tesla'nın Kuzey Amerika Şarj Standardını benimseyen en son otomobil üreticileri oldu.

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Volkswagen Amerika, salı günü yaptığı açıklamada, 2025'ten itibaren Volkswagen, Audi ve Porsche elektrikli araçlarının Tesla'nın Supercharger ağına erişim sağlayacak bağlantı noktasıyla donatılacağını söyledi.

Üç Alman markasının 2024 ve 2025 yıllarında piyasaya sürülecek elektrikli araç modelleri, Tesla'nın şarj girişine sahip olacak.

Volkswagen Grubu tarafından desteklenen bir elektrikli araç girişimi olan Scout Motors da bu standardı kullanmayı planlıyor.

Scout'un yakında çıkacak olan SUV ve pikap modellerinin üretiminin 2026 sonlarında başlaması planlanıyor.

Birçok marka Tesla'nın şarj standardını benimsiyor

Dört marka, 2023'te bu tür planlarını açıklayan Ford, General Motors, Nissan, Hyundai, Kia ve Toyota gibi giderek büyüyen otomobil üreticileri listesine katılıyor .

Volkswagen, bu hamle ile birlikte, müşterilerin 15 binden fazla Tesla Supercharger'ın yanı sıra, yaklaşık 3 bin 800 "Electrify America" ve "Electrify Canada" şarj noktasına erişim sağlayacağını söyledi.