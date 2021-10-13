Volkswagen, Avrupa'da batarya fabrikası kuracak

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), Doğu Avrupa'da bir batarya fabrikası kurmaya hazırlanıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Avrupa'da bir batarya fabrikası kurmak için hazırlıklar yapıyor.

Şirket, elektrikli otomobilleri için batarya üretecek tesisin Doğu Avrupa'da olacağını açıklarken, fabrika yatırımının hangi ülkeye yapılacağına dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

HEDEFTE BİRKAÇ ÜLKE VAR

2022'nin ilk yarısında detayların kesinleşeceği ve 2027'de üretimin başlayacağı fabrika için; Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti'nin Alman şirketin radarında olduğu belirtildi.

VW'nin, uzun vadede ise Avrupa'da 6 yeni batarya fabrikası açmayı planladığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bir şirket sözcüsü, "Bu karar için dikkate alınması gereken ülkenin koşulları, ekonomik ortamı, e-mobilite stratejisi ve sübvansiyon çerçevesidir." dedi.

Bir dönem adı Türkiye ile anılan Volkswagen, 2020'nin Temmuz ayında Manisa'ya yapacağı yatırımdan vazgeçtiğini duyurarak, söz konusu yatırımı Slovakya'ya yapacağını açıklamıştı.

O dönem şirketin CEO'su Herbert Diess tarafından yapılan açıklamada, VW'nin ülkedeki Bratislava fabrikasında kapasite artırımına gideceği kaydedilmiş, grup bünyesindeki diğer markalar için de üretim yapması beklenen Bratislava fabrikasına 1 milyar euroluk ek yatırım yolu seçilmişti.