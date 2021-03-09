Volkswagen, bir fabrikasını daha elektrikli araç üretim merkezine çevirecek

Volkswagen, bir fabrikasını daha elektrikli araç üretim merkezine çevirecek

Volkswagen, İspanya fabrikasını elektrikli araç merkezine çevirmeyi değerlendiriyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, markalar da büyük bir rekabet içine girdi. Bu markalardan biri olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu bir üretici olmak istiyor.

Volkswagen, projenin Avrupa Komisyonu'ndan destek alması halinde, İspanyol Seat markasının Barselona yakınlarındaki Martorell fabrikasını tamamen elektrikli bir otomobil sahasına dönüştürmeyi planlıyor.

BATARYA DA ÜRETİLECEK

VW CEO'su Herbert Diess, LinkedIn gönderisinde yaptığı açıklamada, fabrikanın dönüştürülmesinin İspanya'da batarya hücresi üretimini de içerebileceğini söyledi.

CEO, "Şirketin planları, hızlı şarj olan elektrikli araçlar ve yeşil enerji tedariki için altyapı oluşturmayı gerektirecek." dedi.

Volkswagen'e göre, 2030 yılında sadece Amerika ve Çin'de tamamen elektrikli otomobil satışları, tüm satışların yüzde 50'sini oluşturacak.

Volkswagen bu konuda Tesla'yı arkasında bırakarak dünyanın en çok elektrikli otomobil üreten markası olmayı hedefliyor.

