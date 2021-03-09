Euro
9.1439
-0.57%
Dolar
7.7024
-0.64%
Altın
419
0.16%
Borsa
1.53
0%
Bitcoin
407.001
7.98%
EXEN Coin
15.80
0.19%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Volkswagen, bir fabrikasını daha elektrikli araç üretim merkezine çevirecek

    Volkswagen, İspanya fabrikasını elektrikli araç merkezine çevirmeyi değerlendiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, bir fabrikasını daha elektrikli araç üretim merkezine çevirecek

    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, markalar da büyük bir rekabet içine girdi. Bu markalardan biri olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu bir üretici olmak istiyor.

    Volkswagen, projenin Avrupa Komisyonu'ndan destek alması halinde, İspanyol Seat markasının Barselona yakınlarındaki Martorell fabrikasını tamamen elektrikli bir otomobil sahasına dönüştürmeyi planlıyor.

    BATARYA DA ÜRETİLECEK

    VW CEO'su Herbert Diess, LinkedIn gönderisinde yaptığı açıklamada, fabrikanın dönüştürülmesinin İspanya'da batarya hücresi üretimini de içerebileceğini söyledi.

    CEO, "Şirketin planları, hızlı şarj olan elektrikli araçlar ve yeşil enerji tedariki için altyapı oluşturmayı gerektirecek." dedi.

    volkswagen

    Volkswagen'e göre, 2030 yılında sadece Amerika ve Çin'de tamamen elektrikli otomobil satışları, tüm satışların yüzde 50'sini oluşturacak.

    Volkswagen bu konuda Tesla'yı arkasında bırakarak dünyanın en çok elektrikli otomobil üreten markası olmayı hedefliyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir