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    Volkswagen, bu yıl 800 bin elektrikli araç üretecek

    Volkswagen, bu yıl 800 bin elektrikli araç üreterek satış hedefini tutturmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 11:41
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    Volkswagen, bu yıl 800 bin elektrikli araç üretecek

    Çip krizinden en fazla etkilenen otomobil üreticilerinin başında gelen Alman Volkswagen, geçtiğimiz günlerde ellerinde satacak elektrikli araç kalmadığını duyurmuştu.

    Volkswagen CEO'su Herbert Diess,  Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini sattıklarını açıkladı.

    Bu da Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın almak isteyen tüketicilerin 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

    Toplam 800 bin elektrikli araç üretme hedefi var

    Alman otomotiv devi, bu yıl küresel çapta toplam 800 bin adet elektrikli araç (BEV) üretmeyi planlıyor. 2023'e yönelik hedef ise üretimi 1.3 milyona çıkarmak.

    diess

    Volkswagen, bu yıl 800 bin elektrikli araç üretmeyi başarırsa, üretim hacmi olarak Tesla'nın ardından ikinci sıraya yerleşecek.

    ABD'li elektrikli araç devi Tesla, geçen yıl 930 bin 422 adet üretim gerçekleştirdi. Elon Musk, Tesla'nın 2022'de 1.5 milyon elektrikli araç üretebileceğini dile getirmişti.

    Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, 2025 yılına kadar Tesla'yı geçerek, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olmayı hedeflediklerini açıklamıştı.


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