Volkswagen; Bugatti, Lamborghini ve Ducati markalarını satmayı düşünüyor

Volkswagen AG çatısı altında yer alan Bugatti, Lamborghini ve Ducati'nin grup tarafından satılma durumu ortaya çıktı. Volkswagen'in yönetim kurulu üyeleri, markaların geleceğini inceliyor.

Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen Group, bünyesinde barındırdığı Bugatti, Lamborghini ve Ducati'nin geleceği hakkında inceleme başlattı.

Reuters’ın iki isimsiz VW yöneticisine dayandırdığı haberine göre Volkswagen, elektrikli otomobiller için bütçe arayışına girdi ve söz konusu markaları satarak istediğini elde etmeye çalışacak.

Grubun en önemli markalarından biri olan Lamborghini, 2019 yılında 4 bin 554 adet otomobil satışı gerçekleştirirken, Bugatti sadece 82 adet otomobil satışı yaptı. Aynı periyotta Ducati ise 52 bin adetlik satış gerçekleştirdi.

"KÖKLÜ DEĞİŞİM YAPMALIYIZ"

Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess, Reuters’ın bu konuyla alakalı yaptığı haber için bir açıklamada bulunmazken, “Sürekli olarak grupta yer alan marka portföyümüze bakıyoruz, otomotivdeki köklü değişim aşamasında bunu yapmak zorundayız.

Piyasadaki bozulma göz önüne alındığında daha fazla odaklanmalı ve grubun bireysel bölümleri için dönüşümün anlamını tekrar kendimize sormalıyız.” ifadelerini kullandı.

Volkswagen’in Bugatti markasını, Porsche’nin hissesine sahip olan Hırvat Rimac markasına satacağından bahsediliyor. Porsche, Rimac’ın yüzde 15.5 hissesine sahipken bunu yüzde 49’a çıkartmıştı.

