Volkswagen, Bugatti'nin satışı için son aşamaya geldi

Volkswagen, Bugatti markasının satışı için elektrikli süper otomobil üreticisi Rimac ile görüşmelerde sona yaklaştı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Volkswagen’in Bugatti markasını, Porsche’nin hissesine sahip olan Hırvat Rimac markasına satacağı iddia edilmişti.

Gelen bilgilere göre Volkswagen, Bugatti markasının satışı için elektrikli süper otomobil üreticisi Rimac ile görüşmelerde aşamaya geldi.

Volkswagen grubuna ait Porsche AG’nin CEO'su Oliver Blume, “Şu anda Bugatti'yi mümkün olan en iyi şekilde nasıl geliştirme konusunda yoğun çalışma içindeyiz. İyi bir teknolojik uyuma sahip olan Rimac burada bir rol oynayabilir." dedi.

ANLAŞMA YILIN İLK YARISINDA

Porsche CEO'su, satış konusunda çeşitli senaryoların gündemde olduğunu ancak yılın ilk yarısında iki firma arasında bir anlaşmanın gerçekleşeceğini umduğunu söyledi.

Ayrıca Volkswagen'in, Bugatti markasının satışı karşılığında Rimac şirketindeki yüzde 15,5'lik hissesini artıracağını iddia ediliyor.