Volkswagen, Bugatti'yi satmaya hazırlanıyor

Volkswagen Group, 22 yıldır sahibi olduğu Fransız spor otomobil üreticisi Bugatti'yi satmak için planlar yapıyor.

Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen Group, lüks spor otomobil üreticisi Bugatti'yi 22 yıldır bünyesinde barındırıyor. Ancak Alman şirketin, Fransız Bugatti'yi gözden çıkardığına dair gelen haberler var.

Fransız üreticinin Hırvat girişimci Mate Rimac'a satılacağı kaydedildi. Manager Magazin'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Rimac elektrikli süperspor otomobiller için bir platform geliştirdi.

Bu platformu Pininfarina'nın da aralarında olduğu birden fazla üreticiye satan Rimac'ta, Volkswagen bünyesindeki markalardan Porsche'un hissesi bulunuyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE ODAKLANACAK

Öte yandan, Volkswagen'in Bugatti'ye ayırdığı bütçeyi, elektrikli ve otonom otomobillere harcamak istediği belirtiliyor

1909 yılında yüksek performanslı otomobiller üretmek için Ettore Bugatti tarafından Fransa'da Mulhouse şehrinde kurulan Bugatti, 1998 yılında Volkswagen Grubu'na satıldı.

Firmanın 2019'da sergilediği La Voiture Noire modeli, 18.7 milyon dolarlık satış fiyatı ile dünyanın en pahalı seri üretim aracı unvanını almıştı.