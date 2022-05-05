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    Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit versiyonu görüntülendi

    Dördüncü nesil Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu, yakında yollara çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:25
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    Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit versiyonu görüntülendi

    Bir yılı aşkın süredir satışta olan dördüncü nesil Volkswagen Caddy, sadece içten yanmalı motorlarla piyasaya sürülse de yakında bu durum değişecek.

    Alman üretici, Caddy'nin şarj edilebilir hibrit versiyonunu (PHEV) yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Dördüncü nesil Volkswagen Caddy'nin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu, test sırasında casus kameralara yakalandı.

    Volkswagen'in MQB platformunu kullanan ilk hafif ticari araç olan Caddy, hem standart hem de uzun gövdeli versiyonlarla test edildi.

    Caddy eHybrid adını taşıması beklenen modelin tasarımında herhangi bir değişim göze çarpmıyor.

    caddy

    Teknik detaylar

    Caddy eHybrid'de çeşitli Volkswagen Grubu modellerinde de kullanılan hibrit sistem karşımıza çıkacak.

    Normalde bu sistem 1.4 litre TSI ve bir e-motorun kombinasyonundan olışsa da Caddy'de bunun yerine 1.5 litre TSI kullanılabilir.

    Bunun dışında motor ve şanzıman arasına konumlandırılan e-motor ve 6 ileri çift kavramalı şanzımanın aynı kalması bekleniyor. Volkswagen Caddy eHybrid, bu yılın sonuna kadar tanıtılacak.

    caddy

    caddy


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