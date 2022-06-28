Volkswagen, çalışma ücretlerini ve saatlerini düşürüyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Brezilya'daki fabrikasında çalışma saatlerini ve ücretleri azaltacak.

Otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka zor durumda. Hala çözülemeyen bu sorun, markaların iş gücünü azaltmasına neden oluyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, parça tedarik sıkıntılarının derinleşmesi nedeniyle Brezilya'da bulunan Sao Bernardo do Campo fabrikasında çalışma saatlerini ve ücretleri azaltacak.

Ücretler yüzde 12 azalacak

Fabrikada örgütlü sendika yaptığı açıklamada, Volkswagen ile anlaşmaya varıldığını, varılan anlaşma çerçevesinde gelecek ay çalışma saatinin yüzde 24 ve ücretlerin yüzde 12 azaltılacağını belirtti.

Sendikanın açıklamasına göre varılan anlaşma, işçilerin üretimi verilecek 10 günlük aradan sonra fabrikaya dönecekleri 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Volkswagen'in Sao Bernardo do Campo fabrikası 4500'ü montaj hattında olmak üzere 8 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.