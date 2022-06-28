Petrol
113.24
2.04%
Euro
17.6189
0.53%
Dolar
16.65
0.75%
Altın
975.26
0.66%
Borsa
2548
0.75%
Bitcoin
352.187
-1.89%
BTXN Coin
7.03
-1.67%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Volkswagen, çalışma ücretlerini ve saatlerini düşürüyor

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Brezilya'daki fabrikasında çalışma saatlerini ve ücretleri azaltacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 08:35
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, çalışma ücretlerini ve saatlerini düşürüyor

    Otomotiv sektörünü etkisi altına alan küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka zor durumda. Hala çözülemeyen bu sorun, markaların iş gücünü azaltmasına neden oluyor.

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, parça tedarik sıkıntılarının derinleşmesi nedeniyle Brezilya'da bulunan Sao Bernardo do Campo fabrikasında çalışma saatlerini ve ücretleri azaltacak.

    Ücretler yüzde 12 azalacak

    Fabrikada örgütlü sendika yaptığı açıklamada, Volkswagen ile anlaşmaya varıldığını, varılan anlaşma çerçevesinde gelecek ay çalışma saatinin yüzde 24 ve ücretlerin yüzde 12 azaltılacağını belirtti.

    Sendikanın açıklamasına göre varılan anlaşma, işçilerin üretimi verilecek 10 günlük aradan sonra fabrikaya dönecekleri 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

    Volkswagen'in Sao Bernardo do Campo fabrikası 4500'ü montaj hattında olmak üzere 8 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor.

    volkswagen


    İlginizi Çekebilir

    Edirne'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
    İç Haber

    Edirne'de yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..
    Gündem

    Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi..

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Görüş Bildir