Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de satışa çıktı

Volkswagen Caravelle'in en üst versiyonu olarak tanıtılan Highline donanım paketi, ülkemizde satışa sunuldu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in geçtiğimiz yıl kasım ayında satışa sunduğu Caravelle’in en üst donanım seviyesine sahip Highline seçeneği ülkemize geldi.

Yıllardır kendi segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran Caravelle, yüksek donanım seviyesine sahip Highline modeli ile birçok yeniliği de beraberinde getiriyor.

Caravelle Highline, Türkiye'de sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunan tek model olma özelliği taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor

Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla baş etmesine imkan tanıyor.

ELEKTRİKLİ BAGAJ KAPAĞI

Caravelle Highline’da standart olarak yer alan bir diğer donanımsa elektrikli bagaj kapağı. Tek bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapanmasını sağlayan sistem, hafızalı yükseklik ayarı özelliği sayesinde kapalı garaj gibi alçak yerlerde tavana çarpma olasılığını da en aza indiriyor.

Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yeri kolayca bulurken bir el hareketinizle değişebilen menüsü Caravelle Highline’ı kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.





FİYAT

Yeni Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG modeli 349 bin 500 TL’den, 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion modeli ise 399 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satışa çıktı.





Kaynak: Motor 1 Türkiye