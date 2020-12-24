Volkswagen CEO'su Herbert Diess: Apple'ın otonom aracı bizi zorlayacak

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirtti.

Son zamanlarda sürücüsüz otomobillere olan ilgi bir hayli artmış durumda. Birçok şirket bu pazara dev yatırımlar yaparken, Apple'ın da yıllardır "Project Titan" isminde sürücüsüz araç projesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında "Project Titan" isimli projeyi tamamlayacak ve ilk sürücüsüz aracıyla karşımıza çıkacak.

VOLKSWAGEN CEO'SU: APPLE BİZİ ZORLAYACAK

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, akıllı telefon üreticisi Apple'ın 2024'e kadar otonom araç geliştireceğine yönelik haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Apple'ın otonom araç sektörüne girişinin, otomobil sektöründe geleneksel rakiplerden daha büyük zorluk oluşturacağını belirten Diess, "Sektörümüzdeki değişimi kesinlikle hızlandıracak ve yeni beceriler getirecek yeni rakipler bekliyoruz. İnanılmaz değerleme ve kaynaklara hemen hemen sınırsız erişim, bizde büyük saygı uyandırıyor.

"TOYOTA'DAN DAHA TEHLİKELİ"

Apple’nin araba üreterek rakip olması, Toyota’dan daha tehlikeli olur. Erişim ve iletişim bakımından bütün otomobil şirketlerinden önde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası basında Apple'ın, tüketiciler için otonom araç geliştirmeyi ve üretime başlamak için 2024'ü hedeflediğine yönelik haberler yer alırken, şirketin bir dizi eski Tesla yöneticisini işe alarak, enerji paketlerinin maliyetini düşürebilecek ve otomobil menzilini genişletebilecek kendi batarya teknolojisini geliştirmekte olduğu iddia edilmişti.

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yapılan diğer açıklamalara göre Apple, aracını kendisi üretmek yerine başka otomobil üreticileriyle lisans anlaşması da yapabilir. Yani tüm teknolojileri Apple'a ait olan bir otomobil, ünlü bir otomobil markası adı altında satışa çıkabilir.

Tamamen elektrikli olması beklenen otomobil hakkında şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmamış ve şirket, günümüze kadar bu projeyi gizlilikle yürütmeyi başarmıştı.

