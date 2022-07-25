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    Volkswagen CEO'su Herbert Diess istifa etti

    Normal şartlarda sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, istifa ettiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 08:37
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 09:24
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    Volkswagen CEO'su Herbert Diess istifa etti

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, istifa ettiğini açıkladı. 2018'de CEO koltuğuna oturan Diess'in yönetim kurulu ile 'karşılıklı uzlaşarak' 1 Eylül'den itibaren görevini devredeceği kaydedildi.

    Diess'in normal şartlarda sözleşmesi 2025'te sona erecekti. Bu nedenle söz konusu istifa, şirket içinde sürpriz olarak yorumlandı.

    Porsche CEO'su koltuğu devralacak

    Diess'ten boşalacak VW CEO'su görevine ise halihazırda Porsche'nin CEO'su olan Oliver Blume'nin getirileceği açıklandı.

    Volkswagen finans direktörü Arno Antlitz de, yeni dönemde Alman üreticinin COO koltuğuna oturacak.

    Diess, 2015 yılında Volkswagen'in başını çektiği 'dizel skandalı' sonrası gelişen süreçte, otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobillere yöneldiği bir dönemde Volkswagen'e liderlik etti.

    ceo


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