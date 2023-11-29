Volkswagen CEO'su itiraf etti: Artık rekabetçi değiliz! Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, şirketin artık rekabetçi olmadığını ve bu nedenle toplu işten çıkarma yapacaklarını söyledi.

ensonhaber.com

Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, şirket hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve artık rekabetçi olmadıklarını vurguladı.

Schafer, artık eskisi kadar tasarruflu olamadıklarını ve bu nedenle 10 milyar euroluk bir tasarruf programı uygulayacaklarını söyledi.

Koronavirüs ve Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş, otomotiv sektöründeki tüm markaların maliyetlerini artırdı.

Çinli markalar Volkswagen'i zor durumda bırakıyor

Ancak otomobil üreticilerine son darbeyi, son zamanlarda Avrupa pazarını ele geçiren Çinli markalar vurdu.

Artık müşteriler, Polo veya T-ROC gibi modeller yerine çok daha ucuza Çinli elektrikli otomobil satın alabiliyor.

Volkswagen, 10 milyar euroluk tasarruf programını açıkladığında, herhangi bir toplu işten çıkarma planlamadığını söylemişti. Bu karar, 2029 yılına kadar uygulanacaktı.

Ancak yaşananlardan sonra kararını değiştiren şirket, toplu işten çıkarmaları gündemine almış durumda.

Gelen bilgilere göre, Volkswagen kısmî veya erken emeklilik anlaşmaları yaparak, personel çıkaracak.