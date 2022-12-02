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    Volkswagen CEO'sundan Avrupa'ya enerji uyarısı

    Volkseagen CEO'su Thomas Schafer, enerji fiyatlarının kontrol altına alınmaması halinde Avrupa'da pil hücresi üretiminin imkânsız hale geleceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:20
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    Volkswagen CEO'sundan Avrupa'ya enerji uyarısı

    Son zamanlarda otomotiv sektöründe enerji krizi yaşanıyor ve gelecekte üretim tamamen durma noktasına gelebilir. Bunun farkında olan Alman üretici Volkswagen, Avrupa'yı uyardı.

    Volkseagen CEO'su Thomas Schafer, enerji fiyatlarının kontrol altına alınmaması halinde Avrupa'da pil hücresi üretiminin imkânsız hale geleceğini söyledi.

    Schafer, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu konuda ABD, Kanada, Çin, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'daki bölgelere kıyasla rekabet gücünü hızla kaybettiğini belirtti.

    volkswagen

    Avrupa'nın fiyat olarak pek çok alanda rekabetçi olmadığını söyleyen deneyimli yönetici, "Özellikle elektrik ve gaz maliyetleri söz konusu olduğunda giderek daha fazla bağlantımızı kaybediyoruz.

    "Başka yerler ararız"

    Almanya ve Avrupa'da enerji fiyatlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde düşürmeyi başaramazsak, yeni pil hücresi fabrikalarına yatırım  yapmak imkansız hale gelecek. Bu nedenle farklı bölgeler arayacağız." dedi.


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