Volkswagen, Çin'de manuel vitesli otomobil üretmeyecek

SAIC Volkswagen, Çin pazarında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçların yükselişi nedeniyle manuel vitesten vazgeçti.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Volkswagen'den manuel vites kararı

Volkswagen'in Çin'deki iştiraki SAIC Volkswagen, Çin pazarında şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçların yükselişi nedeniyle manuel vitesten vazgeçti. Şirket, Mart 2023'ten itibaren manuel şanzımanlı araç üretimini sonlandırmayı planlıyor.

SAIC Volkswagen, Şanghay'daki şanzıman fabrikasına bir belge göndererek mart sonu itibarıyla şanzıman üreriminin durdurulacağı haberini verdi.

Neredeyse tamamı otomatik şanzıman kullanan şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve bir şanzımana ihtiyaç duymayan yüzde 100 elektrikli araçların yükselişiyle birlikte manuel şanzıman üretimine ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

SAIC Volkswagen şu anda sadece Santana, Lavida ve Polo'nun da içinde bulunduğu sınırlı sayıda modelde manuel şanzıman seçeneği sunuyor.