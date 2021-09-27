Volkswagen, Çin'de yeni bir tesis kuracak

Volkswagen, Çin’in Anhui eyaletinin Hefei kentinde akü sistemleri için yeni bir üretim tesisi kuracağını duyurdu.

Alman otomobil devi Volkswagen, Çin’in Anhui eyaletinin Hefei kentinde akü sistemleri için yeni bir üretim tesisi inşa edeceğini açıkladı.

Bu fabrika ile Volkswagen, Çin'de ilk kez bir akü sistemi tesisinin tek başına sahibi olacak. Üretim tesisinin ilk aşamada 150 bin ile 180 bin adet yüksek voltajlı akü sistemleri üretim kapasitesine sahip olacağı açıklandı.

Üretilen akü sistemlerinin Volkswagen Grubu'nun Anhui'deki platformda üretilen tam elektrikli araçlara tahsis edileceği belirtildi.

140 MİLYON EURO YATIRIM

Volkswagen'in Çin bölümü, yeni tesis ve ek düzenlemeler için 2025 yılına kadar 140 milyon eurodan fazla bir yatırım yapacak. Fiili üretim ise 2023 yılının ikinci yarısında planlanıyor.

Volkswagen'in hedefi, küresel düzlemde "elektro hareketlilik" çağına girildiğinin bilincinde olarak, bu alandaki en önemli bileşenlerden akü sistemlerine odaklanıp uluslararası rekabet yetisini korumak hatta ilerletmek.

Bu çerçevede, Volkswagen Anhui ve VW Anhui Components Company Grubun elektrikli araç filosu kurma hedefine etkinlikle yönelmesine yol açacak.

Her iki şirketin ortak çalışması, toplam Çin Volkswagen filosunun 2030 yılına kadar yüzde 40 kadarının elektrikli araçlardan oluşmasını sağlayacak.

