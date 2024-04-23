Volkswagen Çin'de zor durumda: Yatırımcıları ikna etmeye çalışıyor Volkswagen Grubu, yatırımcılarını Çin'deki kötü durumu tersine çevirebileceğine ikna etmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya.

ensonhaber.com

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken otomobil üreticisi BYD, Volkswagen'in 15 yıl süren Çin pazarındaki liderliğine son verdi ve geçtiğimiz yıl Çin'in en çok satış yapan otomobil markası oldu.

Böylece, 2008'den beri ilk kez bir otomobil üreticisi Volkswagen'i geçme başarısı gösterdi.

Volkswagen, Çin pazarında 2019 yılında 4,2 milyon otomobil sattı. 2023'te ise bu sayı 3.2 milyona kadar düştü.

Volkswagen'in Çin'deki iştiraklerinden elde ettiği yıllık kârlar 4-5 milyar euro seviyesinden 1.5-2 milyar euro seviyelerine kadar geriledi.

Volkswagen: 2026 yılına kadar toparlanmamız zor

Alman şirket, ülkenin en büyük otomobil üreticisi olarak Çin'in BYD'sine geçildikten sonra, pazar payını geri kazanmaya başlamasının 2026 yılına kadar süreceğini söyledi.

Yatırımcılar Volkswagen'e güvenmiyor

UBS analisti Patrick Hummel, "Volkswagen'in olumsuz gidişatı durdurabileceği konusunda piyasayı ikna edebileceğinden şüpheliyiz." dedi.

VW, modeldeki gecikmeler ve yazılımdaki yanlış adımlar nedeniyle 2022'de CEO değişikliğine gitmiş ve yeni CEO Oliver Blume olmuştu.

Blume yönetimindeki Volkswagen, Çin'de yeni ortaklıklar kurdu, elektrikli araç modelleri için XPeng ile birlikte çalıştı ve zor durumdaki VW markasının getirilerini artırmak için kapsamlı bir revizyon başlattı.

Yatırımcılar henüz ikna olmadı

Yatırımcılar, bu hafta VW'nin Çin Günü olarak adlandırılan 24 Nisan Sermaye Piyasası Günü'nde ve ardından Pekin'deki otomobil fuarında yeni bir iyimserlik için Blume'a odaklanacak.

Ancak verilere baktığımızda, yatırımcıların ikna olmadığını görüyoruz. Blume'un şirketi devralınmasından bu yana VW'nin hisseleri yaklaşık yüzde 13 düşerken, rakip Stellantis'in hisse fiyatı aynı dönemde neredeyse iki katına çıktı.