Volkswagen, Çin'deki elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatıracak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Elektrikli otomobillere olan talep her geçen gün artarken, dev markalar bu pazarda yarışı en önde götürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024 yılları arasında elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

15 FARKLI MODEL GELİYOR

Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.

Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.



Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.