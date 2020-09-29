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    Volkswagen, Çin'deki elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatıracak

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de ortak girişimlerle elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 08:41
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    Volkswagen, Çin'deki elektrikli araç üretimine 15 milyar euro yatıracak

    Elektrikli otomobillere olan talep her geçen gün artarken, dev markalar  bu pazarda yarışı en önde götürmek için çalışmalarına devam ediyor.

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'deki ortak girişimleri SAIC VOLKSWAGEN, FAW-Volkswagen ve JAC Volkswagen'in, 2020-2024 yılları arasında elektrikli araçlara 15 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

    15 FARKLI MODEL GELİYOR

    Açıklamada, Çin'de 2025'e kadar Volkswagen'in 15 farklı elektrikli modelinin üretileceği ve şirketin ürün portföyünün yüzde 35'inin elektrikli modellerden oluşacağı kaydedildi.

    volkswagen e golf

    Elektrikli araçların üretiminin gelecek ay başlayacağı bildirilen açıklamada, Alman şirketin Çin'de gelecek yıl elektrikli araç satışlarını ikiye katlamayı hedeflediği belirtildi.

    Açıklamada, Çin hükümetinin elektrikli araçlar için şarj altyapısına şimdiden büyük yatırım yaptığı, Volkswagen'in Çin'de batarya teknolojisi ve şarj altyapısında ortaklıklar geliştirmeye devam ettiği aktarıldı.

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