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    Volkswagen, Çin'e özel yeni modeli Tavendor'u tanıttı

    Volkswagen, Çin'de satışa sunulmak üzere yeni Tavendor modelini görücüye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 09:06
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    Volkswagen, Çin'e özel yeni modeli Tavendor'u tanıttı

    Alman otomobil devi Volkswagen, bir yandan Çin'deki yatırımlarına devam ederken, diğer yandan da ülkedeki SUV çeşitliliğini artırmaya başladı.

    Şirket, Volkswagen Tavendor adını verdiği yeni modelin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni model, yalnızca Çin'de satışa sunulacak.

    Yeni Volkswagen Tavendor, Alman üreticinin içten yanmalı motorlu (ICE) ve elektrikli modellerindeki tasarım detaylarını birleştiriyor.

    Tavendor'un iç mekanında 10.2 inç gösterge ekranı ve 12 inç multimedya ekranı yer alıyor.

    Teknik detaylar

    Volkswagen Tavendor'un kaputu altında 2.0 litre TSI dört silindirli turbo motor bulunuyor. Giriş seviyesinde 183 hp güç üreten motorun daha güçlü versiyonu ise 217 hp olarak karşımıza çıkıyor.

    7 ileri DSG ile kombine edilen araç versiyona göre önden veya dört tekerlekten çekişli (4Motion) olarak satın alınabiliyor.

    Yılın son çeyreğinde Çin'de satışa sunulacağı belirtilen modelin fiyatının 290 bin yuan yuan (42 bin dolar) civarında olması bekleniyor.

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