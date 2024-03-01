Volkswagen, Çinli XPeng ile yeni elektrikli otomobiller üretecek Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, Çin firması Xpeng ile iki yeni elektrikli araba geliştirileceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda ve Porsche gibi markaları da bünyesinde bulunduran Volkswagen (VW) Grubu, ortak akıllı elektrikli otomobil geliştirilmesi için Xpeng ile anlaştı.

Anlaşma ile firmaların platform ve yazılım iş birliğine yönelik stratejik bir ortaklık kurduğu belirtilen açıklamada, ilk olarak bir SUV ile piyasaya sürülecek olan iki orta boy Volkswagen marka aracın ortak geliştirilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Volkswagen'in hedefi Çin'de büyümek

Açıklamada, VW markasının Çin'deki portföyünü hızlı bir şekilde genişleteceği ve hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarında yeni hedef müşteri gruplarına ulaşılması hedeflendiği ifade edildi.

2026'da satışa çıkacak

Ortaklaşa geliştirilen iki elektrikli modelin 2026'da piyasaya çıkacağı ve Çinli müşterilere dijital deneyim ve gelişmiş otonom sürüş işlevleri sunan son teknoloji yazılım ve donanıma sahip olacağı belirtildi.

Çin, dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen elektrikli otomobil piyasasına sahip durumda bulunurken, Alman otomobil firması Volkswagen bu pazarda daha etkin olmak istiyor.