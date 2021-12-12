Volkswagen: Çip krizi gelecek yıl da devam edecek

Volkswagen: Çip krizi gelecek yıl da devam edecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, çip krizinin gelecek yıl da devam edeceğini açıkladı.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyor.

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip sorunlarının ne zaman sona ereceği merak konusuyken, Volkswagen'den yeni bir açıklama geldi.

GELECEK YIL DA DEVAM EDECEK

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, neredeyse tüm sektörleri etkileyen çip krizinin 2022’nin ilk yarısında da devam edeceğini açıkladı.

Ancak uzmanlar, küresel çip tedarikinde gelecek yıl en azından ufak bir iyileşme görülebileceğini söylüyor.

Şirket yaptığı açıklamada, “Volkswagen Grubu, yarı iletken malzemelerin yetersiz tedarikinin üretim aşamalarındaki etkisini en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yapmakta ve tedarikte yaşanan sıkıntıları azaltmak için yarı iletken malzeme üreticileri ve tedarikçileri ile aktif olarak çalışmaya devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.