Volkswagen, çip krizi nedeniyle üretimi azaltıyor

Alman otomobil devi Volkswagen, çip krizi nedeniyle üretim planlamasında değişikliğe gitti ve üretimi azaltma kararı aldı.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri şimdilik umutlu konuşmuyor.

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip sorunlarının ne zaman sona ereceği merak konusuyken, Volkswagen'den yeni bir açıklama daha geldi.

ÜRETİM YAVAŞLIYOR

60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen, Wolfsburg tesisinde üretimi yavaşlatıyor. Şirketin tesisi, gelecek hafta tek vardiyayla sadece pazartesiden cumaya çalışacak.

Gruba en fazla kâr sağlayan şirket olan Audi ise çip tedarikinin hala kırılgan ve dalgalı olması nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında yaz tatilini bir hafta uzatacak.

IHS Markit raporuna göre dünya otomotiv üretimi çip krizi sebebiyle bu yıl 7,1 milyon adet düşüş yaşayabilir. IHS raporunda sektörün yaşadığı üretim zorluklarının 2022'de sürmesi beklenirken, çip tedarikinde 2022'nin ikinci çeyreğine normalleşme beklenmediği kaydedildi.