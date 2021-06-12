Volkswagen: Çip sıkıntısı üçüncü çeyrekte azalacak

Volkswagen Grubu'nun önemli yöneticilerinden olan Murat Aksel, üçüncü çeyrekten itibaren çip krizinin etkisinin azalacağını söyledi.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketiciği elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcileri pek de umutlu konuşmuyordu.

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip sorunlarının ne zaman sona ereceği merak konusuyken, Volkswagen'den yeni bir açıklama geldi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ETKİSİ AZALACAK

2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan ve şu anda Volkswagen Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Murat Aksel, "Şu anda krizin en dip noktasındayız. Zor bir 6 hafta bizleri bekliyor. Üçüncü çeyrekle birlikte düzelmeler başlayacak." dedi.

Aksel'e göre üretimin yüzde yüz potansiyeline ulaşması için en az iki yıl gerekli. Yönetici, bu kapsamda bir daha sıkıntı yaşamamak adına Volkswagen'in stoklarını yenileyeceğini de sözlerine ekledi.





Marka CEO'su Herbert Diess, çip krizinden ötürü tam 100 bin adet daha az araç ürettiklerini açıklamıştı. Diess, mart ayında yaptığı bu açıklamada 2021 yılının sonuna kadar bu eksiği tamamlayamayacaklarını da belirtmişti.