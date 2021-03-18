Volkswagen, çip sorunları nedeniyle hedeflerinden 100 bin araç geride kaldı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, bu yıl otomotiv sektörünü vuran yonga kıtlığı nedeniyle, markanın 100 bin otomobil üretemediğini açıkladı.

Başta ABD ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Tedarik sıkıntısından etkilenen birçok şirketten biri olan Alman marka Volkswagen, hedef üretimden 100 bin araç geride kaldı.

"TELAFİSİ ZOR"

Volkswagen’in bu yıl otomotiv sektörünü vuran devam eden çip krizi nedeniyle 100 bin adet otomobil üretemediğini belirten Volkswagen CEO’su Herbert Diess, grubun 2021’deki açığı telafi edemeyeceğini söyledi.

Volkswagen’in yıllık basın toplantısında konuşan Diess, Volkswagen'in yarı iletken tedarikçileriyle doğrudan anlaşmalar yoluyla, gelecekteki çip tedarikini güvence altına alacağını belirtti.

