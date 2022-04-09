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    Volkswagen: Çipte yetersiz tedarik, 2024'e kadar devam edecek

    Volkswagen: Çipte yetersiz tedarik, 2024'e kadar devam edecek

    Wolfsburg merkezli otomotiv şirketi, çip krizinin sona ermesi konusunda iki yıl sonrasını işaret etti.
    • REUTERS
    • 09.04.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 16:06
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    Koronavirüs salgını sonrası patlak veren çip krizine ilişkin Almanya'dan açıklama yapıldı.

    Çip üreticileri, pandemi döneminde akıllı telefon ve elektronik ürünlere yönelik artan talebe karşılık verirken, bu durum otomotiv sektöründe çip tedariki sorununa neden oldu.

    Volkswagen'dan çip krizi açıklaması

    Üretimde aksaklıkları beraberinde getiren küresel çip krizi için milyarlarca dolarlık zarar hesaplaması yapılırken, Volkswagen, krizin ne zaman sona erebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı.

    2024'ü işaret ettiler

    Volkswagen Finans Direktörü Arno Antlitz, Alman basınına yaptığı açıklamada, yarı iletken çip arzının, 2024 yılına kadar talebi tamamen karşılamaya yeterli olmasının pek mümkün olmadığını söyledi.

    Antlitz, "Yapısal yetersiz arz, muhtemelen 2024'te kendi kendine çözülecektir." görüşünü paylaştı.

    Rusya-Ukrayna savaşı etkiledi

    Aynı şirket yetkilisi, üretimin gelecek yıl 2019 seviyelerine dönmesiyle darboğazların bu yılın sonuna doğru hafiflemeye başlayacak olmasına rağmen, bunun çip için artan talebi karşılama konusunda yeterli olmayacağını dile getirdi.

    Rusya-Ukrayna savaşının da süreci etkilediğini ifade eden Antlitz, Ukrayna'dan gelen kablo donanımı eksikliğinin bazı vardiyaların iptal edilmesine yol açtığını sözlerine ekledi.

    Volkswagen: Çipte yetersiz tedarik, 2024 e kadar devam edecek #1


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