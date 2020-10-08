Volkswagen, Crafter ailesini genişletti

Ticari araç kullanıcılarının istekleri doğrultusunda geliştirilen ve tasarlanan Volkswagen Crafter ailesi, yeni uzun şasi Servis 15+1 ve Okul 16+1 modelleriyle genişledi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sınıfının şehir içi kullanıma en uygun araçlarından olan Crafter ailesine yeni modeller ekledi.

Ticari araç kullanıcılarının istekleri doğrultusunda geliştirilen ve tasarlanan Volkswagen Crafter ailesi, Uzun Şasi Okul ve Servis, Comfortline donanım seviyesinde satın alınabiliyor.

Crafter Uzun Şasi modellerinde, önden ve arkadan ayrı ayrı çalıştırılabilen klima, opsiyonel olarak sunulan 8 inç Composition Media Radyo, USB girişlerine sahip yolcu koltukları gibi konfor öğeleri bulunuyor.

Elektrik kumandalı ön camlar, içeriden katlanabilir ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, arka park sensörü gibi güvenlik ve yardımcı sürüş özellikleri de standart olarak sunuluyor.





TEKNİK DETAYLAR

Crafter Uzun Şasi versiyonlarında, ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi 2.0 litre hacimli turbo dizel motor bulunuyor. Ayrıca bu motor 140 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor.

Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 modeli, okul servisleri mevzuatında belirtilen; yolcu koltuklarına entegre sensörler, araç dışındaki kör noktaları gösteren üç kamera, sınıfında tek olan otomatik yükseklik ayarlı, üç noktadan gergili emniyet kemeri gibi tüm güvenlik özelliklerine sahip.

Crafter Uzun Şasi Servis 15+1 versiyonu 315 bin TL’den, Crafter Uzun Şasi Okul 16+1 versiyonu ise 342 bin TL’den başlayan fiyatlarla Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı.



