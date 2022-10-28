Volkswagen, direksiyonda fiziksel tuşlara geri dönüyor

Volkswagen, direksiyonlarda yer verdiği dokunmaya duyarlı kontroller yerine geleneksel tuşlara geri dönme kararı aldı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomobiller de dijitalleşmeye başladı. Eskiden araçlarda yer alan birçok tuş, artık yerini dokunmatik kontrollere bıraktı.

Söz konusu değişime ayak uyduran üreticilerden bir tanesi olan Volkswagen, direksiyon üzerinde ve klima kontrollerinde fiziksel tuşlar yerine dokunmaya duyarlı tuşlar kullanıyor.

Öte yandan, bu kontroller fiziksel tuşlar gibi gerçek bir basma hissiyatı vermediği için dikkat dağıtıcı olarak nitelendiriliyor ve müşteriler tarafından eleştiriliyor.

Volkswagen, fiziksel tuşları geri getiriyor

Volkswagen CEO'su Thomas Schafer, müşterilerden gelen geri dönüşleri dinlediklerini ve fiziksel düğmeli direksiyon simidini geri getireceklerini açıkladı.

Bu değişimin yapılacağı ilk modelin makyajlı Volkswagen Golf olacağı söyleniyor. Konuyla ilgili detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.