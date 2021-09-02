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    Volkswagen, dizel skandalı kararına itiraz etti

    Volkswagen; Ohio eyalet mahkemesinin, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle federal kanunlar dışında yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik kararı için temyize gitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2021 - 09:04
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    Volkswagen, dizel skandalı kararına itiraz etti

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

    Alman otomotiv üreticisinin, yazılımla dizel otomobillerin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek, daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

    Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece milyarlarca dolar para cezasına çarptırılmıştı.

    ABD MAHKEMESİNDEN YENİ YAPTIRIM KARARI

    29 Haziran’da Ohio Yüksek Mahkemesi,  eyaletin ABD federal düzeyinde halihazırda kararlaştırılan cezaların ötesinde egzoz gazı manipülasyonu için otomobil üreticisine karşı yaptırımlar uygulayabileceğine karar verdi. Bu karar, Alman üreticisiyi daha fazla para cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

    Volkswagen, dizel skandalı kararına itiraz etti #1

    VOLKSWAGEN İTİRAZ ETTİ

    Volkswagen; Ohio eyalet mahkemesinin, otomobil üreticisine dizel manipülasyonu nedeniyle federal kanunlar dışında yaptırımlar uygulayabileceğine yönelik kararına itiraz etti ve ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu

    Volkswagen, dizel skandalında yeni iddiaların, şirketin ABD'de “Temiz Hava Yasası”nı ihlal ettiği için ödemek zorunda kaldığı cezalar ve tazminatlarla telafi edildiği görüşünde.

    Alman otomobil üreticisi, mahkemeye Ohio'daki iddiaların şirkete günde 350 milyon dolara veya gelecek yıllarda toplamda 127 milyar dolara mal olabileceğini belirtti.

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