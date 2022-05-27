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    Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle 242 milyon dolar ödeyecek

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 'dieselgate' skandalı kapsamında İngiltere'de 242 milyon dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 08:49
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    Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle 242 milyon dolar ödeyecek

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in karıştığı dizel skandalı (dieselgate), 2015 yılında patlak vermiş ve şirket oldukça zor durumda kalmıştı.

    Volkswagen'in, yazılımla dizel otomobillerin emisyon değerini olduğundan daha düşük göstererek, daha az vergi ödediği kanıtlanmıştı.

    Dünya genelinde milyonlarca dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece milyarlarca dolar para cezasına çarptırılmıştı.

    İngiltere'den yeni ceza

    Volkswagen, Yüksek Mahkeme'nin araçlarına emisyon hileli cihazların takılmasıyla ilgili iddiayı karara bağlamasından sonra İngiltere ve Galler'deki 90 binden fazla sürücüye toplam 242 milyon dolar ödeyecek.

    Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle 242 milyon dolar ödeyecek #1

    Alman otomobil üreticisi, müşterilerden tekrar özür diledi ve güveni yeniden inşa etmek için çalıştığını söyledi. "Dieselgate'' skandalı 2015'te patlak verdi ve VW'nin birçok ülkede davayla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

    Grup şu ana kadar dünya çapında 30 milyar eurodan fazla ödeme yaptı. Buna para cezaları, tazminat, sivil yerleşimler ve geri satın alma planları dahil.


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