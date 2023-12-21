Volkswagen, düşük talep nedeniyle 10 milyar euroluk tasarruf planlıyor Düşük talep nedeniyle Volkswagen, tasarruf tedbirlerine başladı. Şirket, 10 milyar dolarlık bir tasarruf için sendikayla anlaştı.

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Son zamanlarda elektrikli araçlara olan talebin düşmesi ve teşviklerin son bulması, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Bu üreticilerden biri olan Volkswagen, kemer sıkma politikaları kapsamında geçici işçileri işten çıkarmış ve Almanya'da vardiyaları kaldırmıştı.

10 milyar dolarlık maliyet tasarrufu

Düşen gelirlere çare arayan Alman otomobil üreticisi, sendikayla da anlaşma yoluna gitti.

Anlaşma, Volkswagen’in düşen gelirlerini artırmak için 10 milyar euroluk maliyet tasarrufu sağlanmasını içeriyor.

Volkswagen, bu kapsamda Wolfsburg’da 800 milyon euroluk yatırımla kurulan yeni Ar-Ge tesisini de çöpe atmış olacak.

Şirket, satın alma politikasında da iyileştirme sağlayarak yılda 320 milyon euro tasarruf etmeyi planlıyor.

Otomobil üreticisinin tasarruf planlarında, satış sonrası hizmetleri optimize ederek yılda 250 milyon euronun üzerinde gelir elde etmek de var.

Teknik geliştirmede kullanılan test araçlarının sayısının yüzde 50’ye kadar azaltılması ve dijital testlerin artırılmasıyla yılda 400 milyon euro daha tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Sonuç olarak Volkswagen, 2026 yılına gelindiğinde toplamda 10 milyar euroluk bir tasarruf yapmayı planlıyor.