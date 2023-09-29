Volkswagen düşük talep nedeniyle iki modelin üretimini durduruyor Volkswagen, Zwickau ve Dresden fabrikalarında otomobil üretimini geçici olarak durduracak. Söz konusu durdurma kararından iki elektrikli model etkilenecek.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ekim ayının ilk yarısında Almanya'daki Zwickau ve Dresden fabrikalarının faaliyetlerini askıya almayı planlıyor.

Söz konusu tesislerde üretilen elektrikli otomobillere olan talebin düşmesi, Volkswagen'in böyle bir karar almasına neden oldu.

Ayrıca, Dresden'deki fabrikanın tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu da gelen bilgiler arasında.

Söz konusu tesislerde şu anda elektrikli Volkswagen ID.3 ve Cupra Born modelleri üretiliyor.

Zwickau fabrikasında 2 Ekim'den 13 Ekim'e kadar araç üretimi azaltılacak. Dresden'deki ID.3 üretimi ise 2 Ekim'den 16 Ekim'e kadar durdurulacak.

Çalışanların durumu belirsiz

Volkswagen'in bu dönemde tesislerde çalışan personelle ilgili nasıl bir karar alacağı şimdilik bilinmiyor.

Dresden'de bulunan ve "Cam Fabrika" olarak bilinen fabrikanın tamamen kapatılabileceği de söyleniyor.

Tahminlere göre söz konusu tesisin kapatılması, şirkete yıllık olarak 20 milyon euroya kadar tasarruf sağlayabilir.