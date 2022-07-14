Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için 20 milyar dolar yatırım yapacak

Volkswagen, elektrikli araç bataryaları için 20 milyar dolar yatırım yapacak

Volkswagen, kendi elektrikli araç bataryalarını üretmek ve geliştirmek için 20 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Volskwagen, elektrikli araçlar için kesenin ağzını açtı.

Volkswagen, kendi elektrikli araç pillerini üretmek ve geliştirmek amacıyla, Almanya'nın Salzgitter kentinde batarya fabrikası kuruyor. Şirket, elektrikli araç bataryaları için 20.38 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu.

Volkswagen, 2030'a kadar 6 batarya tesisi kuracak

Geçen yıl Volkwagen , Salzgitter'deki tesis ve İsveç'teki Skelleftea'daki tesis de dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Avrupa'da altı üretim tesisi kurma planlarını açıklamıştı.

Bununla birlikte küresel batarya işini denetlemek ve güçlendirmek amacıyla PowerCO isimli yeni bir şirket kuran Volkswagen, 2030 yılına kadar fabrikaların beşine 20 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

Şirket, bu yatırımlarla birlikte Avrupa'da yaklaşık 20 bin kişilik istihdam oluşturacak.