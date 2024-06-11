Volkswagen, elektrikli araç bütçesinin bir kısmını içten yanmalı motorlara ayırdı Volkswagen, öncelikle yeni nesil elektrikli araçlar için ayırdığı 180 milyar euronun üçte birini, içten yanmalı motorların geliştirilmesine devam etmek için kullanacak.

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Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda.

Volkswagen, özellikle Çin'de istediğini yakalayamadığı için bazı planlarını şimdiden iptal etti.

Bu planlar arasında 2 milyar euroluk yatırım ile kurulacak PowerCo tesislerinden biri de bulunuyor.

Elektrikli araç bütçesini de içten yanmalı motorlara kaydırdı

Volkswagen, öncelikle yeni nesil elektrikli araçlar için ayırdığı 180 milyar euronun üçte birini, içten yanmalı motorların geliştirilmesine devam etmek için kullanacak.

Duyuru Volkswagen Grubu Mali İşler ve Operasyon Direktörü Arno Antlitz'den geldi.

Geçen yıl Volkswagen, elektrikli araçların 2030 itibarıyla Avrupa'daki yıllık satışların yüzde 80'ini oluşturacağını tahmin ediyordu.

Ancak, ID modellerinin çok iyi satış rakamlarına ulaşamaması, VW'nin stratejisini gözden geçirmesine neden oldu.