Volkswagen, elektrikli araç menzilini 700 km'ye çıkarmayı planlıyor

Volkswagen, ID elektrikli araç ailesinin alt yapısını oluşturan MEB platformunun menzilini 700 kilometreye çıkarmanın planlarını yapıyor.

Son aylarda elektrikli otomobil satışlarını hızla artırmaya devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yeni güncellemeler yaparak daha fazla müşteri çekmek istiyor.

Elektrikli araçlarının altyapısını oluşturan MEB platformu için çeşitli yenilikler planlayan şirket, sürüş menzilini 700 kilometreye çıkarmanın planlarını yapıyor.

Volkswagen, MEB platformunu 2015 yılında geliştirmeye başladı. Söz konusu platformu kullanan ilk model olarak 2020 yılında ID.3 karşımıza çıktı.

Ardından farklı pazarlar için tasarlanan ID.4, ID.5, ID.6 ve ID.Buzz modelleriyle bu platformu kullanan modellerin sayısı 5'e yükseldi.

Şu anki menzil 549 km

Söz konusu modeller WLTP'ye göre karma kullanımda en fazla 549 kilometreye kadar menzil sunuyor.

İki yeni model yolda

MEB platformunu kullanacak ve 2025'e kadar piyasaya sürülecek iki yeni model daha geliyor. ID Life ve Aero B. ID Life isimli yeni modeller, ailenin giriş seviyesini oluşturacağı için 700 km menzille gelmeleri şimdilik biraz zor görünüyor.

Öte yandan, Aero B olarak anılan büyük modelde güncellenmiş MEB platformunun kullanılması ve bu aracın 700 km menzil sunması bekleniyor.