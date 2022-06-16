Volkswagen, elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçebilir

Dünyanın önemli analiz şirketlerinden Bloomberg Intelligence, elektrikli otomobil satışlarında Volkswagen'in lider olacağını düşünüyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak şu anda pazara hakim tek bir marka var: Tesla.

Tesla ve Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için devrim yapmaları gerektiğini daha önce de söyleyen Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, 2025 yılına kadar Tesla'yı geçmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Volkswagen lider olabilir

Bloomberg Intelligence'ın yeni raporunda, 2024 yılı itibarıyla Tesla ve Volkswagen’in elektrikli otomobil pazarına hakim olacağı ve Alman otomobil devinin ilk sıraya çıkabileceği belirtildi.

Yayınlanan analize göre, önümüzdeki birkaç yıl içinde söz konusu iki otomobil üreticisinin küresel elektrikli araç satışlarında lider olmak için rekabete gireceği ve otomobil endüstrisinin geri kalanını çok geride bırakacağı aktarıldı.

Volkswagen'den Bentley'e kadar değişen on farklı markanın kontrolünü elinde bulunduran Volkswagen Grubu, dünya çapındaki pazarlarda Audi e-Tron, Volkswagen ID.3 kompakt, ID.4 SUV ve yüksek performanslı Porsche Taycan gibi çok çeşitli elektrikli modellerini ürün gamında bulunduruyor.

Raporda, Alman otomobil devinin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla modeli satışa sunmasının da beklendiği belirtilirken, Tesla'nın ise Volkswagen’e kıyasla sınırlı model yelpazesi nedeniyle rekabette geri plana düşeceği vurgulandı.