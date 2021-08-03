Volkswagen, elektrikli araç satışlarından memnun değil

Volkswagen'in, elektrikli otomobil pazar lideri Tesla karşısında arayı kapatamaması yönetimi memnun etmedi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışları yüzde 122 artışla 492 bin 21 adete yükseldi.

Tesla Model 3'ün satışları yüzde 108 artarak 66 bin adete çıktı ve en çok satan Volkswagen modeli ID.3'ü ikiye katladı.

Volkswagen'in yeni elektrikli araçlarını piyasaya sürmesiyle, Tesla ile aradaki farkı kısa sürede kapatması bekleniyordu. Ancak Tesla'nın yıllar önce tanıttığı Model 3 bile yeni Volkswagen modellerini satışlarda geçti.

ÇİN'DE DE BAŞARISIZ OLDU

Volkswagen ayrıca, Çin'deki elektrikli otomobil satışlarının da başarısız olduğunu resmen duyurdu. Dünyadaki en büyük elektrikli otomobil pazarında, Volkswagen modellerine olan ilgi beklenenin altında kaldı.





Çin'de VW'nin yeni elektrikli modelleri ID'lerin 2021 yılının ilk yarısındaki satış rakamları, 18 bin 285 adet ile sınırlı kaldı.

Alman otomobil devi, aynı zamanda Amerika'da yılın ilk yarısında sadece 5 bin 756 araç satabildi ve bu satışların yüzde 85'i eski içten yanmalı motor VW kullanıcılarının araçlarını değiştirmesinden geldi.

Durum her ne kadar iç açıcı gözükmese de elektrikli otomobiller, hala markanın en kârlı kategorisi konumunda.

Volkswagen'in elektrikli araçlarını alan büyük kesimin Almanlar olduğu biliniyor. Bu nedenle şirket, kendi ülkesindeki başarısını diğer pazarlara da taşımak için daha fazla çalışmak zorunda.