Volkswagen, elektrikli araçlar için 193 milyar dolarlık yatırım paketi duyurdu Volkswagen, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli otomobiller için 193 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Volkswagen, elektrikli araçlar için kesenin ağzını açtı.

Alman şirket, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli otomobiller için 193 milyar dolar harcamayı planlıyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, söz konusu bütçenin üçte ikilik kısmının elektrikli otomobiller için pil ve hammadde üretimine ve yazılım geliştirmeye ayrılacağını belirtti.

Volkswagen'in hedefi ABD ve Çin

ABD ve Çin'i en önemli pazarlar olarak gören Volkswagen’in tüm hedeflerine ulaşmak için buraları ele geçirmesi gerekiyor..

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, 2030 itibarıyla ABD’deki satışlarda elektrikli otomobillerin payının yüzde 55’e ulaşmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Öte yandan şirket, Salzgitter'deki tesis ve İsveç'teki Skelleftea'daki tesis de dahil olmak üzere 2030 yılına kadar Avrupa'da altı üretim tesisi kurma planlarını açıklamıştı.