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    Volkswagen, elektrikli araçlar için 30 bin kişiyi işten çıkarabilir

    Volkswagen, elektrikli araçlar için 30 bin kişiyi işten çıkarabilir

    Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin çalışanın işine son verebileceğini söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.10.2021 - 12:39
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 13:38
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    Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak pazardaki rekabet, işçileri olumsuz etkileyebilir.

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığını söyledi.

    Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberinde; Diess'in, şirketin 24 Eylül'de yapılan denetleme kurulu toplantısında, üyelere Almanya'daki fabrikaları elektrikli otomobil merkezlerine dönüştürmeyi ve personel sayısını 30 bin civarında azaltma önerisi yaptığı belirtildi.

    Haberde; kuruldaki işçi, sendika ve eyalet hükümeti temsilcilerinin söz konusu teklife şaşırdıkları bilgisi paylaşıldı.

    TESLA REKABETİ ZORLUYOR

    Geçtiğimiz günlerde Almanya'daki fabrikasını açan Tesla, burada yapacağı üretimle rakiplerine şimdiden gözdağı verdi.

    Volkswagen CEO'su, Alman araç pazarına yeni giren Tesla gibi şirketlerin yarattığı rekabetin, Volkswagen'i dönüşüm hızını artırmaya zorladığını ifade etti.

    volkswagen

    ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'da 12 bin çalışanıyla yılda 500 bin araç üretmeyi planlarken, Volkswagen ise Wolfsburg fabrikasındaki 25 bin çalışanıyla yalnızca 700 bin araç üretmeyi planlıyor.

    ALMANYA'DA TESLA RÜZGARI

    Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5 bin ila 10 bin araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020'de ürettiği bataryalı elektrikli araç sayısının iki katından bile fazla.

    VOLKSWAGEN'DEN ÇOK DAHA HIZLI

    Tesla'nın Model 3'ü 10 saatte ürettiği hesaplanırken, Volkswagen'de elektrikli ID.3 modeli üretmenin 30 saat aldığı tahmin ediliyor.

    100 BİN KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

    Öte yandan, merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) çalışmasına göre; Alman otomotiv sanayisinin, içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak.

    Ifo'ya göre, bunun yaklaşık 100 bin kişinin işsiz kalmasına neden olması bekleniyor.

    tesla

    TESLA, ARALIKTA TESLİMATLARA BAŞLIYOR

    Elon Musk, muhtemelen kasım ya da aralık ayında üretime başlamayı planladıklarını belirterek, "Umuyorum ki ilk araçlarımızı aralık ayında teslim edebileceğiz. Ancak burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak." dedi.

    Berlin Gigafactory'nin yanında 5 milyar euroluk yatırımla bir de batarya üretim tesisi kurulması planlanıyor.

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