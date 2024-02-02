Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor Volkswagen, elektrikli yeni nesil Golf piyasaya çıktığında ID.3 modelini sonlandırabilir. Yeni elektrikli Golf'ün ne zaman piyasaya çıkacağı ise belirsizliğini koruyor.

ensonhaber.com

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artık elektrikli araçlara daha fazla ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat sedanın üretimine son veren şirket, yeni elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Volkswagen Golf, tamamen elektrikli oluyor

2028'de piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli Volkswagen Golf ile birlikte, içten yanmalı motorlu Golf'ün, makyajlandıktan sonra bir süre daha satışta kalması bekleniyor.

Tamamen elektrikli Golf, şirketin yeni SSP platformunda inşa edilecek ve bu konuda bir ilk olacak.

Bu sayede, 800 voltluk elektrikli mimari ve daha hızlı şarj gibi özellikler araçta yer alacak.

Volkswagen doğruladı

Volkswagen'in teknik geliştirme sorumlusu Kai Grunitz, yakın zamanda güncellenen Golf'ün içten yanmalı motorla çalışan son versiyon olduğunu doğruladı.

Golf'ü markanın kalbi olarak tanımlayan ve onu tamamen öldürmeyeceklerini söyleyen Grunitz, ancak ürün yelpazesinde ID.3 ve elektrikli Golf'ü aynı anda barındıracak yeterli alanın olmadığını söyledi.

Volkswagen, mevcut modelin popülaritesini koruması için Avrupa Birliği’nin emisyon düzenlemelerine uyum sağlayacak şekilde yenileneceğini söylüyor.

Volkswagen'in Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Golf'ün motorunu yenilemeye yatırım yapmama kararı sonrası üretimde olan Golf 8, hatchback otomobilin son içten yanmalı motor versiyonu olacak.