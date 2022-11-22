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    Volkswagen, elektrikli otomobil üretiminde gaza bastı

    Volkswagen, Almanya'daki fabrikasında sadece 5 gün içerisinde 7 bin 100 adet elektrikli otomobil üretimi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 09:10
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    Volkswagen, elektrikli otomobil üretiminde gaza bastı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, son zamanlarda attığı adımlarla birlikte elektrikli otomobil sayısını artırmaya başladı.

    Buna ek olarak, şirketin elektrikli araçlarına olan talep artınca, üretim de aynı oranda artıyor. Volkswagen, Almanya’daki elektrikli otomobil tesisi Zwickau’da üretim rekoru kırdığını duyurdu.

    Volkswagen, 5 günde 7 binden fazla araç üretti

    Yapılan paylaşımlara göre, 7-11 Kasım haftasında fabrikada 7 bin 100 adet tamamen elektrikli otomobilin üretimi gerçekleşti. Bu durum, günde yaklaşık 1 bin 400 adet aracın üretildiği anlamına geliyor.

    Volkswagen, eğer bu şekilde üretime devam ederse yıllık 330 bin adetlik üretim hedefini rahatça tutturabilir.

    Geçtiğimiz yıllarda sadece içten yanmalı üretilen fabrikada şu sıralarda sadece elektrikli otomobil üretiliyor.

    volkswagen


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