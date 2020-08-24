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    Volkswagen, elektrikli otomobili ID.4'ün üretimine başladı

    Volkswagen, elektrikli otomobili ID.4'ün üretimine başladı

    Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen modeli olacak ID.4'ün üretimine başlandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 09:23
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    Volkswagen, elektrikli otomobili ID.4'ün üretimine başladı

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillere sürekli yeni modeller eklenmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli crossover modeli olacak ID4'ün üretimine başlandığını açıkladı.

    TÜRKİYE'DE SATILAN İÇİN TAM ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN OLACAK

    Alman üreticinin elektrikli ürün gamının ikinci modeli olacak ID4, Almanya'da üretilip dünyaya gönderilecek. Bu model aynı zamanda Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen modeli de olacak.

    volkswagen id4

    Volkswagen, 2025 yılına kadar toplamda 1.5 milyon tamamen elektrikli otomobil üretmeyi amaçlıyor. ID ailesi de bu planlamanın en önemli parçası.

    2024 yılına kadar aileye 40 milyar dolar daha yatırım yapacak olan Alman üretici; Avrupa, Çin ve ABD'deki tesislerindeki üretimi de artıracak.

    Marka CEO'su Ralf Brandstaetter, "ID4'ün üretimi Volkswagen'in Zwickau tesisinde başladı. İleride aracın üretimi Çin'e ve ABD'ye de taşınacak." ifadelerini kullandı.

    volkswagen

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