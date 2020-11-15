Volkswagen, elektrikli ve hibrit teknolojilerine 73 milyar euro harcayacak

Volkswagen, elektrikli ve hibrit teknolojilerine 73 milyar euro harcayacak

Volkswagen, gelecek 5 yılda hibrit teknolojilere, dijitalleşmeye ve elektrikli araç teknolojisine 73 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Dünya genelinde elektrikli araçlara olan talep her geçen gün artarken, otomobil üreticileri de kendi modelleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Ayrıca söz konusu araçlarda kullanılan yazılım ve teknolojiler de şimdiden rekabeti artırmaya başlamış durumda.

Bu durumun farkında olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, önümüzdeki yıllarda dev yatırımlarla karşımıza çıkacak.

73 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Elektrikli otomobil ve diğer teknolojilerde rakiplerinden geri kalmak istemeyen Volkswagen, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Şirket, önümüzdeki yıllarda hibrit teknolojilere, dijitalleşmeye ve elektrikli araç teknolojisine 73 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Hans Dieter Poetsch'nin verdiği bilgiye göre öngörülen yatırımın 35 milyar euroluk bölümü elektrikli araç teknolojisine ve 11 milyar euroluk bölümü yeni hibrit araçların geliştirilmesine yapılacak.

Alman marka, dijitalleşmeye ise 27 milyar euro harcayacak.