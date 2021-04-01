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    Volkswagen, emisyon skandalına sebep olan CEO'ya dava açıyor

    Volkswagen, eski CEO'su Martin Winterkorn'a dizel emisyonu skandalındaki rolü nedeniyle dava açacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 09:50
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    Volkswagen, emisyon skandalına sebep olan CEO'ya dava açıyor

    Dieselgate olarak da bilinen Volkswagen emisyon skandalı, ilk olarak 2015 yılında patlak vermişti.

    Volkswagen'in laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılımla emisyon değerlerini manipüle ettiği ortaya çıkınca, bunun faturası ağır oldu.

    Tüm kullanıcı kitlesinin gözünü elektrikli motorlara çeviren ve Avrupa'nın ciddi önlemler almasına sebep olan bu skandal, pek çok markanın da milyarlarca dolar tazminat ödemesine sebep olmuştu.

    VOLKSWAGEN DAVA AÇACAK

    Zararlarını karşılamasının ardından elektrikli modellere geçiş yapmaya başlayan Volkswagen, 2015 yılında bu skandala sebep olan isimler hakkında dava açmaya kararlı.

    VOLKSWAGEN

    WINTERKORN'A YENİ DAVA

    Volkswagen'den yapılan açıklamada, yönetim ve denetleme kurulunun şirketin eski CEO'su Martin Winterkorn'un görevini layıkıyla yerine getirmediği konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

    Winterkorn'un avukatları, şu anda konu hakkında net bir açıklama yapmasa da Alman şirketin tazminat davası açacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu dava kapsamında eski Audi CEO'su Rupert Stadler da yer alacak.

    Ayrıca hem Winterkorn hem de Stadler, halihazırda Alman hükümeti tarafından yargılanmaya devam ediyor.

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