Volkswagen, gelecek yıl üretimi artıracak

Volkswagen yöneticisi Daniela Cavallo'ya göre marka, gelecek yıl ana fabrikasında yüzde 43'lük bir üretim artışı bekliyor.

Küresel çip tedarik sıkıntıları nedeniyle 2021 yılını oldukça zorlu geçiren otomobil üreticileri, yıl sonunda beklentileri karşılayamıyor.

Bu üreticilerden biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, çip tedarik sıkıntılarının üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.

GELECEK YIL ÜRETİM ARTACAK

Çip krizinin 2023 yılına kadar devam etmesini bekleyen Alman marka, gelecek yıl üretimi artırarak ayakta kalmaya çalışacak.

Markanın yönetim kurulu üyelerinden olan Daniela Cavallo'ya göre Volkswagen, ana üssü olan Wolfsburg'da tam yüzde 43'lük bir üretim artışı bekliyor.

Volkswagen, Wolfsburg'da önümüzdeki yıl en az 570 bin adet otomobil üreteceğini ön görüyor. Ancak Cavallo'ya göre çip tedarik tehlikesi henüz geçmiş değil.

Volkswagen'in ana üssünde yıl başında belirlediği üretim rakamı 1 milyon adet iken, şu anda tesisin 400 bin adet civarında otomobil üretimi ile yılı kapatacağı söyleniyor.