Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
585.410
-2.81%
BTXN Coin
37.60
0.53%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Volkswagen, gelecek yıl üretimi artıracak

    Volkswagen yöneticisi Daniela Cavallo'ya göre marka, gelecek yıl ana fabrikasında yüzde 43'lük bir üretim artışı bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 08:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, gelecek yıl üretimi artıracak

    Küresel çip tedarik sıkıntıları nedeniyle 2021 yılını oldukça zorlu geçiren otomobil üreticileri, yıl sonunda beklentileri karşılayamıyor.

    Bu üreticilerden biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, çip tedarik sıkıntılarının üretim üzerinde baskı yarattığı bu yıl toplam satışlarının 9 milyonun hemen altında kalmasını bekliyor.

    GELECEK YIL ÜRETİM ARTACAK

    Çip krizinin 2023 yılına kadar devam etmesini bekleyen Alman marka, gelecek yıl üretimi artırarak ayakta kalmaya çalışacak.

    Markanın yönetim kurulu üyelerinden olan Daniela Cavallo'ya göre Volkswagen, ana üssü olan Wolfsburg'da tam yüzde 43'lük bir üretim artışı bekliyor.

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen, Wolfsburg'da önümüzdeki yıl en az 570 bin adet otomobil üreteceğini ön görüyor. Ancak Cavallo'ya göre çip tedarik tehlikesi henüz geçmiş değil.

    Volkswagen'in ana üssünde yıl başında belirlediği üretim rakamı 1 milyon adet iken, şu anda tesisin 400 bin adet civarında otomobil üretimi ile yılı kapatacağı söyleniyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir