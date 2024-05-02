Volkswagen gelirleri ilk çeyrekte yüzde 20 düştü Volkswagen'in operasyon gelirleri, ilk çeyrekte yüzde 20 düşüş gösterdi. İşte Alman şirketin son finansal verileri.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen için işler pek de iyi gitmiyor. 2008'den bu yana lider olduğu Çin pazarını geçen yıl BYD'ye kaptıran şirket, yeni yıla da iyi başlamadı.

Volkswagen Grubu, yılın ilk dönemine ait verileri yayınladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde Alman şirketin operasyon gelirlerinde yüzde 20'ye varan bir düşüş kaydedildi.

Volkswagen, söz konusu düşüşü yüksek maliyetlere bağlıyor. Şirket, buna rağmen yıl sonuna kadar 30 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Grup içerisinde en çok zarar eden markalardan biri de Porsche oldu. Şirketin kâr marjı yüzde 14,8 oranında düştü.

Satışlar da düştü

Volkswagen, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarında yüzde 2'lik bir düşüş yaşadı.

Bu dönemde üretici 2.1 milyon adet otomobil satışı gerçekleştirmeyi başardı. Aynı dönemde Volkswagen Grubu'nun sattığı elektrikli otomobil sayısı da geçtiğimiz yıla göre iki kat arttı.